AIBA утвердила реформы чемпионатов мира по боксу и судейству

Организация также подготовила календарь олимпийского цикла.

Коллаж с официального сайта AIBA

В швейцарской Лозанне прошло внеочередное заседание исполнительного комитета AIBA (Международная ассоциация любительского бокса), сообщает пресс-служба Казахстанской федерации бокса (КФБ).



От КФБ в заседании приняли участие президент Тимур Кулибаев, исполнительный директор Бекжан Бектенов и координатор по международным связям Динара Болатбеккызы.



На заседании был утвержден календарь нового олимпийского цикла перед Играми в Токио в 2020 году. Как сообщается на официальном сайте AIBA в 2019 году пройдет чемпионат мира по боксу, на котором будут выступать и мужчины, и женщины-боксеры. Это нововведение, как считают в AIBA, позволит оптимизировать коммерческие возможности и создать возможность для проведения совместного чемпионата мира у мужчин и женщин в одном месте. До 2019 года чемпионаты будут раздельными; ближайшее первенство мира у мужчин пройдет в 2017 году в Гамбурге, у женщин - в 2018 году в Ханты-Мансийске.



В Лозанне исполком AIBA утвердил реформы судейства в любительском боксе, которые были предприняты после Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Судьи на каждый поединок будут назначаться не комиссией, а электронной системой, для определения победителя будут учитываться карточки всех пяти судей.



Утверждены изменения в устав, технические правила AIBA и правила AOB (олимпийского бокса), которые содержат важное для болельщиков новшество - неприкосновенная для зрителей спортивная зона - Field of Play - в которую допускаются только боксеры, секунданты и судьи стала меньше, а значит, зрители смогут наблюдать бои с более близкого расстояния.



В AIBA приняты новые члены - Индия, Мальта и Сен-Мартен, кроме того, восстановлено членство в организации Гуама, Ангильи и Ливии. 2017 год AIBA решила объявить годом Африки, 2018 будет годом стран Карибского региона.



В уходящем 2016 году Международная ассоциация бокса отмечает свое 70-летие. То, что члены исполкома единогласно поддержали предложенные на этом конгрессе реформы, расценено как мандат доверия президенту ассоциации Чинг-Куо Ву.



"Я хочу выразить глубокое удовлетворение духом этого события, обменом информацией и нашей поддержкой президента Ву, - заявил вице-президент исполкома AIBA Франко Фальчинелли. - В течение прошлых десяти лет мы верили в президента и в его честность, и если что-нибудь может навредить AIBA, то мы должны бороться с этим вместе. Мы продолжим помогать нашему президенту и работать вместе на благо бокса".